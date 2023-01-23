Столтенберг про зброю для України: НАТО має допомогти здолати Росію на полі бою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що партнери повинні допомогти Україні перемогти на полі бою та створити умови для завершення війни за столом переговорів на її умовах.

Про це він заявив у ефірі німецького телеканалу Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ніхто не знає, як завершиться ця війна... Більшість війн закінчується, як правило, за столом переговорів. Але треба усвідомлювати, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від того, що буде досягнуто на полі бою. путін не змінив своїх цілей – повний контроль над усією Україною. Отже, єдиним шляхом, умовою для мирного рішення є однозначний меседж путіну: він не переможе на полі бою. Ми маємо створити ці умови", - сказав Столтенберг, додавши, що союзники та партнери повинні створити для Україні сприятливі умови на фронті шляхом надання необхідної зброї.

За його словами, наразі відбувається процес консультацій між союзниками, яку саме зброю ще передати Україні, але також щодо того, як забезпечити ефективне функціонування тих систем, які були передані раніше.

Столтенберг не погодився з оцінкою, що нинішня дискусія щодо передачі наступальних танків розколює Альянс і Німеччина протипоставила себе іншим країнам. Подекуди прийняття таких рішень потребує часу та консультацій, зміст яких не виноситься на широкий загал, додав політик.

"Загалом ми бачимо серйозне посилення обороноспроможності України, щоби вона не лише вижила, але й могла перемогти в цій війні… Ми повинні просуватися далі та не дозволити перемогти путіну. Це створило би дуже загрозливу ситуацію для наших безпекових інтересів. Ми маємо подбати про те, щоби Україна перемогла", - заявив очільник НАТО.

Він назвав рівень згуртованості Альянсу "небаченим", чого путін не міг собі навіть уявити, й це була одна з його головних стратегічних помилок.

Російську ядерну риторика генсек НАТО назвав "абсолютно безвідповідальною і загрозливою". За його словами, в Альянсі уважно слідкують за ситуацією й наразі не бачать змін у готовності ядерних арсеналів. "Якщо ми дозволимо РФ нас шантажувати такою риторикою, підемо на поступки, тоді цей світ насправді буде небезпечним, адже Росія буде вдаватися до такої практики, до погроз, кожен раз, коли захоче чогось досягти", - підкреслив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання щодо перешкод, які Туреччина ставить на шляху Фінляндії та Швеції до членства, він нагадав, що загалом процес відбувається за дуже прискореною процедурою, обидві країни подали заявки лише в травні минулого року, зазвичай процес займає роки. До сьогодні 28 з 30 членів Альянсу ратифікували протокол про вступ обох країн, нагадав генсек НАТО.