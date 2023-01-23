Європарламент ухвалив резолюцію щодо трибуналу над керівництвом РФ, - заступник голови ОП Смирнов

Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення Спеціального міжнародного трибуналу, мандатом якого буде переслідування та покарання за злочин агресії, вчинений вищим військово-політичним керівництвом РФ.

Про це повідомив заступник голови Офіса Президента Андрій Смирнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне важливе рішення, яке демонструє готовність цивілізованого світу прокинутися і змусити дихати доктрину міжнародного права, застосувавши при цьому найпотужнішу юридичну зброю — відповідальність за злочин агресії. Ту зброю, яку ніхто не шукав понад 70 років, спокійно споглядаючи за актами терору та агресій у 2014 році в українському Криму та на Донбасі, до цього в Грузії у 2008 році і так далі", — написав Смирнов.

За його словами, це ще один аргумент, який невпинно схиляє ваги в бік справедливості та наближає перемогу України у цій підступній війні.

"Нагадаю, злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції цього суду в частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором", — додав заступник голови ОП.

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Смирнов підкреслив, що робота Спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії росії проти України не тільки юридично формалізує міжнародних злочинців в цьому статусі, а й назавжди зачинить їм двері в цивілізований світ.

Також він подякував міжнародним партнерам та союзникам, особисто президенту Зеленському та всім колегам, які щодня на дипломатичному та юридичному фронтах тримають оборону,

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за підтримку та потужну міжнародну адвокацію, всім нашим міжнародним партнерам та союзникам, а також всім колегам, які щодня на дипломатичному та юридичному фронтах не тільки міцно тримають оборону, але й жваво наступають на п"яти негідникам: Anton Korynevych, Dmytro Kuleba, Emine Dzheppar, Maria Mezentseva, Oleg Gavrysh, Denis Malyuska, Андрій Сибіга, Олена Ковальська, Саша Качура, Denys Maslov, Олександра Устінова, Хоменко Олена, Карасевич Олександр, Матвійчук Олександра, Lesia Zaburanna. (Вибачте, якщо когось пропустив). Колеги, ви супер круті!" — написав Смирнов.