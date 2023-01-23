Росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну, бо разом з партнерами вона посилила захист, - The Hill

Росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну через посилений захист українського кіберпростору, зокрема завдяки допомозі США та Євросоюзу.

Про це йдеться у статті американського видання The Hill "Росія може збільшити кібератаки на Україну, з малим ефектом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Експерти аналізують загрози від російських хакерів, кіберризики для України та її сусідніх держав.

Віцепрезидент кіберконсалтингової компанії Optiv Джеймс Тургал очікує найближчим часом збільшення кіберактивності з боку росіян. При цьому, на його думку, вона не матиме значного впливу на війну, оскільки Кремль зустріне сильніші кібератаки з боку України та її союзників.

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Експертів звертають увагу, що за останній рік російські війська здійснили численні напади на Україну, намагаючись порушити критичну інфраструктуру країни, але в кіберпросторі "не виправдали очікувань".

Причиною успішного захисту України називають посилений кіберзахист.

"Росія не очікувала, що зустрінеться з таким сильним опором з боку українських сил, які протягом останніх кількох років зміцнювали свій кіберзахист за допомогою США та Європейського союзу", - мовиться у статті The Hill.

"Росіяни не послабили своїх кібератак, але вони не змогли подолати український кіберзахист, тому вдаються до ракетних атак на критичну інфраструктуру", - аналізує виданню Джеймс Льюїс, віце-президент і директор програми стратегічних технологій в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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Компанія Microsoft у 2022 році опублікувала звіт, який підтверджував, що російські кібератаки тісно пов’язані - а іноді й прямо приурочені - з військовими наземними операціями, що націлені на українську інфраструктуру.

Експерти видання The Hill не виключають, що російські війська, ймовірно, і нині продовжують координувати кіберактивність з фізичними військовими операціями, що потенційно могло б підвищити ефективність наступу.

Про це розповідає Майкл Деніел, президент компанії "Кібер Альянс": "Одна з речей, які ми побачили під час бойових дій там, полягає в тому, що синхронізувати кібероперації з фізичними військовими операціями значно важче, ніж деяким людям це здається".

"Використати кіберможливості для збою роботи значно легше, якщо ти не намагаєшся прив’язати це до конкретних військових операцій, оскільки тоді у тебе є більше гнучкості щодо вибору часу та місця, де і коли це зробити", - продовжує експерт.

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Оглядачі не виключають, що Росія після невдач на українському кіберпросторі може розширити свою активність на сусідні країни, зокрема, на тих членів ЄС та НАТО, які найбільше допомагають Україні, - вважає Джейсон Блессінг, науковий співробітник Американського інституту підприємництва.

"Я думаю, це може трапитись у короткостроковій перспективі, що бізнеси, які надають безпосередню підтримку та допомогу Україні, стануть значно кращими цілями, оскільки зрив їхньої роботи передбачає зрив поставок в Україну", - аналізує Блессінг.

Попри незначні успіхи росіян у кіберпросторі, експерти вважають за необхідне для США, Європи та України продовжувати посилювати свій кіберзахист, так як війна триває, а відтак російські кібератаки не припиняться.

"Навіть якщо війна закінчиться, не виключають, що росіяни використовуватимуть свій кіберпотенціал у спробах дестабілізувати український уряд і продовжувати розпалювати сепаратистські інтереси на сході України", - додав Майкл Деніел із "Кібер Альянсу".

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