Міноборони Латвії застерігає: Росія може наростити військовий потенціал протягом п’яти років

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що прямої воєнної загрози біля кордонів Латвії зараз немає, але в найближчі п’ять років Росія може знову наростити військовий потенціал і сконцентрувати свої збройні сили.

Вона наголосила, що найближчі п'ять років – це час, на думку військових, за який Росія могла б знову наростити свій військовий потенціал, тому Латвія має робити все можливе для зміцнення своєї обороноздатності, "щоб у критичний момент, якщо такий настане, Латвія була повністю готова до можливої воєнної агресії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи російсько-українську війну, вона сказала, що і в розмові з міністром оборони Олексієм Резніковим, і на зустрічі у форматі "Рамштайн" загальна оцінка ситуації була такою, що два місяці – це критичний час, коли ЗСУ мають просунутися вперед, тому військові поставки зараз критично важливі.

За її словами, на Рамштайні-8 більшість міністрів заявили, що щодня мають вирішальне значення і не можна відкладати постачання озброєння.

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"Сподіваюся, що буде відповідна реакція, і загалом на зустрічі була атмосфера порозуміння", – сказала міністерка.

Коментуючи те, що на зустрічі не було ухвалено рішення щодо танків Leopard для ЗСУ, Мурнієце зазначила, що в Німеччині новий міністр оборони, і вона сподівається, що "це можливість визначити для Німеччини більш конкретну позицію".

Вона сказала, що на зустрічі прозвучала інформація, що, можливо, "далеко вже чути рик Леопардів", але при цьому міністерка нагадала, що у розпорядженні західних країн є не лише танки Leopard, а й важка техніка іншого класу.