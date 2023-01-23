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РНБО визначила перелік держпосадовців, які зможуть виїжджати з України в разі службової необхідності

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РНБО визначила перелік держпосадовців, які зможуть виїжджати з України в разі службової необхідності
Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Рада національної безпеки та оборони вирішила, що в період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України винятково у службові відрядження.

Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, взявши до уваги інформацію голови Держприкордонслужби з питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Кабінету міністрів має у п’ятиденний термін внести відповідні зміни до правил перетинання держкордону.

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Зміни стосуватимуться:

  • членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників,
  • керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників,
  • голови СБУ, його першого заступника та заступників,
  • голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення,
  • голови та членів Рахункової палати,
  • голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів,
  • секретаря РНБО, його перших заступників та заступників,
  • народних депутатів,
  • уповноваженого ВРУ та його представників,
  • голови Нацбанку, його першого заступника та заступників,
  • постпреда президента в Автономній республіці Крим та його заступників,
  • голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,
  • суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

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Крім того, СБУ має перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за межі України українців. Зокрема громадян на транспортних засобах, а також законність та обґрунтованість внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    Нє смєшите мои тапочки! Кому нужно сварганят левую командировку и фперед! Очередная иммитация кипучей деятельности от ****** при власти
  • Андрей Забигайло e6a157fa
    Так как эти?
    -Запросто!
  • Vladimir Znamerovsky
    Це мені подобалось біль за все

    "...керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників, )
    А ще "суддів" , а що суддям за кордоном робити? В них робота в Україні.
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