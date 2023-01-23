РНБО визначила перелік держпосадовців, які зможуть виїжджати з України в разі службової необхідності

Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Рада національної безпеки та оборони вирішила, що в період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України винятково у службові відрядження.

Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, взявши до уваги інформацію голови Держприкордонслужби з питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Кабінету міністрів має у п’ятиденний термін внести відповідні зміни до правил перетинання держкордону.

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Зміни стосуватимуться:

членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників,

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників,

голови СБУ, його першого заступника та заступників,

голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення,

голови та членів Рахункової палати,

голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів,

секретаря РНБО, його перших заступників та заступників,

народних депутатів,

уповноваженого ВРУ та його представників,

голови Нацбанку, його першого заступника та заступників,

постпреда президента в Автономній республіці Крим та його заступників,

голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,

суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

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Крім того, СБУ має перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за межі України українців. Зокрема громадян на транспортних засобах, а також законність та обґрунтованість внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".