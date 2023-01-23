Україна має отримати суттєву допомогу, щоб просуватись уперед на фронті, - директорка розвідки США Гейнс

Війна в Україні не зайшла в глухий кут, війська стикаються зі значними викликами.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Айріл Гейнс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, яку модерував відомий журналіст Фарід Захарія, Гейнс назвала війну в Україні "гострим конфліктом".

За її словами, війна в Україні не зайшла в глухий кут, а українські, і російські війська стикаються зі значними викликами.

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"Це не безвихідь. Насправді це гострий конфлікт, де буквально за кожні сто метрів ведеться боротьба на передовій, - описала війну Гейнс. - Для України буде надзвичайно важливо отримати суттєву військову та економічну допомогу для просування вперед, щоб вони могли продовжувати робити те, що вони героїчно роблять".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час цієї ж дискусії, назвав зброю для України "шляхом до миру".

"Це може звучати як парадокс, але єдиний спосіб досягти угоди шляхом переговорів - це переконати президента Путіна, що вони не переможуть на полі бою, і він повинен сісти і вести переговори", - сказав генсек НАТО.

"Надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну, це буде трагедія для українців, але також це дуже небезпечно для всіх нас" - додав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

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Нагадаємо, 20 січня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення, розміром у 2,5 мільярда доларів. Як заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, ця зброя допоможе Україні звільнити більше територій.