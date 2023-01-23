Україна запровадила санкції проти 22 російських церковників. ПЕРЕЛІК
Про це повідомляється в указі президента №26/2023, яким він увів відповідне рішення РНБО, передає Цензор.НЕТ.
До санкційного списку потрапили:
архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим (Павло Волочков)
митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Алфеєв) - керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської Православної Церкви
митрополит Клінський Леонід (Леонід Горбачов) - голова патріаршого екзархату Африки
митрополит Владимирський і Суздальський Тихон (Леонід Ємельянов)
митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній (Олексій Кульберг) - голова Синодального відділу релігіозної освіти та
катехізації
митрополит Волоколамський Антоній (Антон Севрюк)
митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій (Микола Нємцов)
митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій (Микола Чашин)
протоієрей Михайло Гундяєв представник РПЦ при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева (племінник Кирила (Гундяєва).
архімандрит Філарет (Олександр Булєков) - настоятель храму Казанської ікони Божої Матері РПЦ
архімандрит Алексій (Олександр Ганьжин) - заступник голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами РПЦ
протоієрей Микола Балашов - заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ
протоієрей Артемій Владіміров - письменник, проповідник та педагог
протоієрей Андрій Ткачов - проповідник, телеведучий
Володимир Легойда - тимчасово виконуючий обов'язки керівника пресслужби патріарха Московського
богослов Олексій Осипов - заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії
Роман Богдасаров - завідуючий сектором із взаємодії РПЦ з Росгвардією
Вахтанг Кіпшидзе - заступник голови Синодального відділу РПЦ із взаємодії з суспільством та ЗМІ
Олег Овчаров - голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами
Костянтин Татаринцев - завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами
Олександр Щипков - перший заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ
Сергій Ряховський - голова духовної ради російського об'єднаного союзу християн віри євангельської (п'ятидесятників).