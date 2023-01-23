Україна запровадила санкції проти 22 російських церковників. ПЕРЕЛІК

Україна запровадила санкції проти Михайла Гундяєва, племінника патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва), та ще 21 російського церковника.

Про це повідомляється в указі президента №26/2023, яким він увів відповідне рішення РНБО, передає Цензор.НЕТ.

До санкційного списку потрапили:

архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим (Павло Волочков)

митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Алфеєв) - керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської Православної Церкви

митрополит Клінський Леонід (Леонід Горбачов) - голова патріаршого екзархату Африки

митрополит Владимирський і Суздальський Тихон (Леонід Ємельянов)

митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній (Олексій Кульберг) - голова Синодального відділу релігіозної освіти та

катехізації

митрополит Волоколамський Антоній (Антон Севрюк)

митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій (Микола Нємцов)

митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій (Микола Чашин)

протоієрей Михайло Гундяєв представник РПЦ при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева (племінник Кирила (Гундяєва).

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архімандрит Філарет (Олександр Булєков) - настоятель храму Казанської ікони Божої Матері РПЦ

архімандрит Алексій (Олександр Ганьжин) - заступник голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами РПЦ

протоієрей Микола Балашов - заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ

протоієрей Артемій Владіміров - письменник, проповідник та педагог

протоієрей Андрій Ткачов - проповідник, телеведучий

Володимир Легойда - тимчасово виконуючий обов'язки керівника пресслужби патріарха Московського

богослов Олексій Осипов - заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії

Роман Богдасаров - завідуючий сектором із взаємодії РПЦ з Росгвардією

Вахтанг Кіпшидзе - заступник голови Синодального відділу РПЦ із взаємодії з суспільством та ЗМІ

Олег Овчаров - голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами

Костянтин Татаринцев - завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами

Олександр Щипков - перший заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ

Сергій Ряховський - голова духовної ради російського об'єднаного союзу християн віри євангельської (п'ятидесятників).