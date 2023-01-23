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Бачимо, які сили накопичує Росія, і знаємо, як відповідати, - Зеленський

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Бачимо, які сили накопичує Росія, і знаємо, як відповідати, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні прокоментував ситуацію на фронті.

Президент  повідомив, що провів у понеділок кілька докладних розмов із командувачами армії щодо ситуації на оперативних напрямках, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстокі бої продовжуються на основних оперативних напрямках, у тому числі на Донбасі. Ворожі обстріли та штурми – цілодобово. Але битва за Донбас продовжується. Битва за південь продовжується. Ми бачимо, які сили накопичує Росія, і знаємо, як відповідати", - зазначив Зеленський.

Говорячи про ситуацію в тилових населених пунктах, президент нагадав, що війна в країні триває і цю реальність не варто ігнорувати.

"Іноді здається, що хтось у тилових містах повністю забув про війну і почав ігнорувати реальність, користуючись захистом наших героїв. Не зважати на війну – це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може", - підкреслив Зеленський.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Яйцами по 17 закидаем? Или видосиками?
  • 18c49ed2
    Каким образом такая трешевая коррупция во власти нам поможет победить в войне? Резников с холуями сегодня в край заврался, когда его под жопу мешалкой?
  • Ольга Мартынюк 0cacf01b
    Може пора зачиняти ОПу і всіх на фронт, хай продемонструють потрібно воювати.
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