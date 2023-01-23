Для переслідування ПВК "Вагнер" США застосують усі доступні інструменти, - Держдеп

Уряд Сполучених Штатів має намір докласти всіх можливих зусиль для того, щоби протистояти руйнівній активності російської ПВК "Вагнер" як в Україні, так і в інших країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми використовуватимемо всі відповідні інструменти для переслідування групи "Вагнера", щоби протистояти її дестабілізуючим діям, її дестабілізуючому впливу як в українському контексті, так і в ширшому", - зауважив представник Держдепу.

Речник зовнішньополітичного відомства також наголосив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами переслідуватимуть також всіх, хто допомагає Росії в її агресії, у тому числі шляхом постачання зброї та обладнання членам приватної військової компанії.

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Прайс нагадав, що минулого тижня уряд США визнав "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та оприлюднив докази передачі озброєнню цьому угрупованню з боку Північної Кореї.

У цьому контексті він зазначив, Вашингтон працює з іншими країнами, щоби унеможливити потоки зброї з КНДР.