Ми надамо Україні те, що їй потрібно для боротьби, - Держдепартамент США
Про це заявив у понеділок речник Держдепу США Нед Прайс, коментуючи перспективи поставок танків на запит України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наша роль полягатиме в тому, щоби далі спілкуватися з нашими українськими партнерами, розмовляти з нашими союзниками, в тому числі в межах НАТО, в тому числі в межах Контактної групи з питань оборони (України – ред.), щоби визначити потреби українських військових, а також те, що члени цієї коаліції з близько 50-ти країн можуть поставити", - зауважив Прайс.
Він зазначив, що не даватиме прогнозів розвитку ситуації крім одного, що агресія путіна й надалі буде стратегічною поразкою для нього.
"Ми надамо Україні те, що їй потрібно для боротьби", - зазначив представник Держдепу.
У відповідь на запитання, чи підтримають США рішення Польщі відправити в Україну танки без дозволу Німеччини, Прайс підкреслив, що про його треба адресувати, насамперед, Варшаві й Берліну. У деяких випадках – це питання для обговорення між Німеччиною і спільними союзниками в Європі.
"Але у мене склалося враження від заголовків, які з’являються, що ми можемо почути більше від наших німецьких союзників впродовж ближчих годин, ближчих днів",- додав представник зовнішньополітичного відомства США.
Водночас він підкреслив, що ФРН залишається "непохитним союзником" Америки в усіх сферах, у тому числі в плані оборонної допомоги для України.