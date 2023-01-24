Є країни, готові закликати Німеччину надати Україні танки Leopard, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Є кілька країн, які засвідчили, що вони готові закликати Німеччину надати Україні танки "Леопард". Якби в Естонії вони були, то їх би вже доставили.

Про це за підсумками засідання глав дипломатій країн-членів ЄС в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ.

"Більше немає ясності, окрім як та, що є кілька країн, які засвідчили, що вони готові це зробити (закликали Німеччину надати Україні Leopard. - Ред.). І я сподіваюся, що найближчим часом (це було моє сьогоднішнє повідомлення моєму німецькому колезі) Німеччина чітко заявить, що готова надати дозвіл тим країнам, які просять про це. І я також сподіваюся, що вони поглянуть і на свої запаси також", - сказав Урмас Рейнсалу.

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"Наші нещодавні рішення полягали в тому, що зараз ми підвищили нашу військову допомогу Україні більш ніж на 1% нашого ВВП. І це мій заклик до інших країн: давайте поставимо ціль у 1% ВВП, і це матиме значення. У нашому арсеналі – нуль танків. Тож ми даємо гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю тощо. Але якби у нас були танки, ми вже їх би доставили. Але я сприймаю цю умову щодо Німеччини, цю польську заяву як свідчення того, що вони готові піти на створення також меншої коаліції. Крім того, я б сказав, що, можливо, це акт дружнього тиску. Але я сподіваюся, що найкращим варіантом було б, щоб Німеччина чітко заявила, що вона підтримує таке рішення, і я думаю, що це, можливо, стимулює також країни, які надають перевагу більшій обережності", - зазначив він.