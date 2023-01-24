РНБО доручило СБУ перевірити законність внесення громадян до системи "Шлях" для виїзду за кордон

Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України перевірити Міністерство розвитку громад та обласні військові адміністрації щодо законності надання громадянам права виїзду за кордон.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський увів в дію рішення РНБО від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану".

Згідно документу, СБУ має перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за межі України громадян України, у тому числі на транспортних засобах, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

Нагадуємо, що за допомогою системи "Шлях" водії, які перевозять гуманітарну допомогу та важливі вантажі можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон.

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