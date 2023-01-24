Союзники по НАТО повинні постачати більше важкої зброї Україні, це терміново, - Столтенберг

Захід терміново повинен надати Україні більше військової допомоги та постачати важке обладнання.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи буде він вітати схвалення Німеччиною оголошеного Польщею постачання танків Leopard в Україну, Столтенберг сказав: "Мій меседж полягає в тому, що союзники повинні постачати більше, постачати важче обладнання та бойові системи в Україну. І це абсолютно терміново".

Генсек НАТО привітав усі заяви союзників про бойові танки для ЗСУ: "Якщо ми справді хочемо отримати рішення, за якого Україна виживає як суверенна та вільна країна, то діяти таким чином абсолютно необхідно".

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