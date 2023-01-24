Протягом доби окупанти обстріляли 9 громад Сумщини з артилерії та РСЗВ, одна людина загинула, троє поранені, - ОВА

Російські окупанти 23 січня обстріляли 9 громад Сумської області, серед цивільного населення є жертви та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська обстрілювали прикордоння Сумщини з мінометів, САУ, РСЗВ "Град", стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу у Ворожбянській громаді пошкоджений багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент - туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Перебиті осколками газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці та колії.

Внаслідок артилерійського обстрілу Есманьської громаді загинула молода жінка, ще троє людей - поранені.

"Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме влучання. Без матері залишились двоє малюків", - йдеться у повідомленні.

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