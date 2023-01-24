Німецький концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 танків Leopard упродовж року, - RND

Німецька оборонна група Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, у разі необхідності.

Про це заявив представник концерну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання RND

"У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправити в Україну", - сказав речник.

За його словами, ремонт цих танків триватиме майже рік. Поставка можлива у кінці 2023 року - на початку 2024 року.

"Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків Leopard 1", - додав представник Rheinmetall.

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