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Швеція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми

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Швеція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Уряд Швеції дозволив державній компанії Svenska kraftnt ("Шведські електромережі") передати Україні обладнання, що необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

Про це повідомили у шведському уряді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Svenska kraftnät визначили матеріали, які вони могли б передати в Україну, які є корисними для тамтешнього енергопостачання. Зараз уряд вирішив, що матеріал можна передати. Svenska kraftnät не має права віддавати державне майно без рішення уряду", - йдеться в повідомленні.

Міністерка енергетики та промисловості Ебба Буш наголосила, що в минулому шведський уряд уже надавав Києву пакет підтримки, який мав зміцнити протиповітряну оборону України для захисту від нападів зокрема на енергооб'єкти, а підтримка Svenska kraftnät має сприяти реконструкції пошкодженої енергосистеми.

В уряді зазначили, що компанія, перш ніж направити їм запит, з'ясувала, що має обладнання, яке може бути передане і може стати в пригоді в Україні. Компанія виявила у своїх запасах матеріали, від яких можна відмовитися, не нашкодивши енергосистемі Швеції.

Зараз Svenska Kraftnät веде переговори зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій щодо транспортування пожертвуваних матеріалів в Україну.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    От-так - через БІДУ наші енергетики потроху освоюватимуть західні зразки обладнання та модернізувать електосистему Те саме зараз діється і у військовій сфері Там, правда, іде "взаємообмін" - спочатку наші хлопці освоюють зразки західного озброєння, а потім показують західним інструкторам, як ще ефективніше його використовувать в бою Крім того - виявляють недоліки того озброєння, а західні інженери починають працювать над їх усуненням
  • Fedor Fedorov bd4348cc
    "Ахрєнєть" можна із зовнішнього виду та стану в порівнянні нового ********* і 50-річної давності. Тим більше радянського, яке було в порівнянні з зарубіжним навіть того часу, грубе, "топорне" та масивне. Але призначення та принцип дії їх нічим не відрізняється. Так, в нинішнього обладнання більше різної електроніки та автоматики, але все те не критично. За наявності нормального фахового рівня працівників опановується буквально за лічені години.
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