Швеція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми
Про це повідомили у шведському уряді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Svenska kraftnät визначили матеріали, які вони могли б передати в Україну, які є корисними для тамтешнього енергопостачання. Зараз уряд вирішив, що матеріал можна передати. Svenska kraftnät не має права віддавати державне майно без рішення уряду", - йдеться в повідомленні.
Міністерка енергетики та промисловості Ебба Буш наголосила, що в минулому шведський уряд уже надавав Києву пакет підтримки, який мав зміцнити протиповітряну оборону України для захисту від нападів зокрема на енергооб'єкти, а підтримка Svenska kraftnät має сприяти реконструкції пошкодженої енергосистеми.
В уряді зазначили, що компанія, перш ніж направити їм запит, з'ясувала, що має обладнання, яке може бути передане і може стати в пригоді в Україні. Компанія виявила у своїх запасах матеріали, від яких можна відмовитися, не нашкодивши енергосистемі Швеції.
Зараз Svenska Kraftnät веде переговори зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій щодо транспортування пожертвуваних матеріалів в Україну.