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Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, - Держдеп про заяву Ердогана

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Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, - Держдеп про заяву Ердогана
Попри висловлювання президента Туреччини Реджепа Ердогана, Сполучені Штати наполягають на готовності Фінляндії та Швеції приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив на брифінгу речника Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Прайс підкреслив, що відповідні заяви у Вашингтоні робили на всіх рівня. Окрім цього, Конгрес ухвалив таке ж рішення, згідно з процедурою, що існує в Альянсі.

"Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони є розвинутими демократіями", - додав речник Держдепу.

Також читайте: Туреччина не підтримає вступ Швеції в НАТО, - Ердоган

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Топ коментарі

  • d d 1709c04c
    Шведський прем'єр засудив. Про "дозвіл" побачив тільки у росіян и на турецьких, азербайджанських ресурсах.
  • Garry Grant
    А хитрожопий ерджеп каже,що ніхрена. І що тепер? Йдіть, дебільний статут краще змініть.
  • Ksenia VB
    Може курди праві. 25 млн населення немає власної землі??? Це як?
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