Війська РФ можуть вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, - ISW

Російські війська готуються до наступу весною або на початку літа 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як вказують аналітики, представник ГУР Вадим Скібіцький 20 січня зазначив, що найближчі місяці стануть вирішальними у війні.

Розвідник поінформував про те, що були зафіксовані ознаки перегрупування сил РФ для підготовки "великого наступу" в Донецькій та Луганській областях, а також припустив, що загарбники навряд чи атакуватимуть з Білорусі чи півдня України.

"Раніше ISW оцінював, що російські війська, можливо, готуються до вирішальних зусиль (наступального або оборонного характеру) в Луганській області, й спостерігав передислокацію підрозділів, таких як ПДВ, на напрямок Сватове-Кремінна після втечі Росії з Херсонська області", - йдеться у звіті.

Також читайте: У лютому-березні будуть активні бойові дії на Донбасі, - ГУР МО

"Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії в першій половині 2023 року", - зазначають у ISW.

Фахівці додають, що оцінки Скібіцького підкреслюють постійну потребу Києва в підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Збройні сили України не втратять ініціативу та відіб'ють новий наступ РФ.