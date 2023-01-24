Війська РФ можуть вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як вказують аналітики, представник ГУР Вадим Скібіцький 20 січня зазначив, що найближчі місяці стануть вирішальними у війні.
Розвідник поінформував про те, що були зафіксовані ознаки перегрупування сил РФ для підготовки "великого наступу" в Донецькій та Луганській областях, а також припустив, що загарбники навряд чи атакуватимуть з Білорусі чи півдня України.
"Раніше ISW оцінював, що російські війська, можливо, готуються до вирішальних зусиль (наступального або оборонного характеру) в Луганській області, й спостерігав передислокацію підрозділів, таких як ПДВ, на напрямок Сватове-Кремінна після втечі Росії з Херсонська області", - йдеться у звіті.
"Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії в першій половині 2023 року", - зазначають у ISW.
Фахівці додають, що оцінки Скібіцького підкреслюють постійну потребу Києва в підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Збройні сили України не втратять ініціативу та відіб'ють новий наступ РФ.