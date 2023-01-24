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Окупаційна адміністрація Луганська евакуює на територію РФ сім’ї військовослужбовців 2 армійського корпусу ЗС РФ, - Генштаб

4 02017
Окупаційна адміністрація Луганська евакуює на територію РФ сім’ї військовослужбовців 2 армійського корпусу ЗС РФ, - Генштаб
Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

До того ж, як у Генштабі, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу.

"За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    а як ви, ввважаєте,що з вересня набрані чмобіки роблять на полігонах в білорусії та інших місцях? з того бидла 300 тис.набраного 100 ..150 тис. можна зібрати та навчити армію,і кинути в бій..то нам розповідають шапкозакидні воєнкори,що перемелимо,що повбиваємо...
  • arye z.
    Можливо, що таким ефективним чином хоча б частково вирішитися найголовніша нерозв'язна проблема окупованих на сьогодні росією територій - що робити з упоротим ватонаселенням. А вони цю проблему вже самі стали вирішувати - біжать!
  • Bob Fayn
    чмобіків кидають для виснаження ЗСУ а потім підуть,підготовлені професійні...пів року тому хтось про це розповідав,як варіант/про напад з білорусії/
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