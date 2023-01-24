Окупаційна адміністрація Луганська евакуює на територію РФ сім’ї військовослужбовців 2 армійського корпусу ЗС РФ, - Генштаб

Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

До того ж, як у Генштабі, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу.

"За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

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