Тимошенко звільняється з посади заступника голови Офісу Президента, - заява. ФОТО

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення з посади.

Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ - що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку", - написав Тимошенко та опублікував заяву на звільнення.

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