За пів години протиповітряного бою знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили

Захисники України продовжують нищити бойову ворожу техніку на східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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