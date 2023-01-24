За пів години протиповітряного бою знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили
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Захисники України продовжують нищити бойову ворожу техніку на східному напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.