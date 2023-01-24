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За пів години протиповітряного бою знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили

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За пів години протиповітряного бою знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили
Захисники України продовжують нищити бойову ворожу техніку на східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

"За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Знищено два ворожі штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві ракети та "Орлан-10", - Повітряні сили

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Горіла вата, палала.
  • Яр Холодний
    Іди читай "лента сру"! Там Канашенков ваш уже чотири рази "взяв Київ", "разбил в щепки 100500 "Хаймерсов", і сім разів "уничтожил украинское ПВО с авиацией"
  • Randall Flag da70119e
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