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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 122 170 осіб (+690 за добу), 3152 танки, 289 літаків, 281 гелікоптер, 2148 артсистем, 6284 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 122 170 осіб (+690 за добу), 3152 танки, 289 літаків, 281 гелікоптер, 2148 артсистем, 6284 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Втрати російських окупантів станом на ранок 24 січня 2023 року становлять приблизно 122 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 122170 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3152 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6284 (+8) од,

артилерійських систем - 2148 (+2) од,

РСЗВ - 448 (+1) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 289 (+2) од,

гелікоптерів - 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1897 (+3),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4944 (+8) од,

спеціальна техніка - 194 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 122 170 осіб (+690 за добу), 3152 танки, 289 літаків, 281 гелікоптер, 2148 артсистем, 6284 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Senator 0eaca536
    Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱👌✌️
  • vadyan
    За добу 2 літачки + 4 ватальоти! Що там коїться з кацапами?
  • Бенина Мама
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