Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 122 170 осіб (+690 за добу), 3152 танки, 289 літаків, 281 гелікоптер, 2148 артсистем, 6284 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 24 січня 2023 року становлять приблизно 122 170 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 122170 (+690) осіб ліквідовано,
танків - 3152 (+2) од,
бойових броньованих машин - 6284 (+8) од,
артилерійських систем - 2148 (+2) од,
РСЗВ - 448 (+1) од,
засоби ППО - 220 (+0) од,
літаків - 289 (+2) од,
гелікоптерів - 281 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1897 (+3),
крилаті ракети - 749 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4944 (+8) од,
спеціальна техніка - 194 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.