Міноборони завжди рахувало яйця штуками, а не кілограмами, - автор розслідування журналіст Ніколов

Автор розслідування про завищені ціни на закупівлю продуктів для військових Юрій Ніколов не вірить поясненням, які надав міністр оборони Олексій Резніков.

Про це Ніколов пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я ось на колажик спеціально скопіював з рядки з цінами яєць у цьому і попередніх контрактах Міноборони з 2021 року. <...> Там чітко видно, що Міноборони про яйця завжди писало штуки. Не кілограми. Не "лотокнадвадесятки". Штуки. І ціна в тих контрактах відповідала саме ціні за штуку 3,90 - 6,00 - 9,00 за одне яйце", - пише Ніколов.

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На його думку, якби дійсно йшлося про технічну помилку, як твердять у Міноборони, то в контракті була би вказана ціна у 170 грн, а не 17.

Також він ще раз звертає увагу на завищені ціни на картоплю - 22 грн за кг та курячі стегенця - 120 грн за кг.

"В общім, пан міністр довів, що він не хоче боротись з проблемою корупції. Своїм постом він довів, що сам є частиною проблеми. І зараз просто намагається відпетляти так, щоб не руйнувати вибудованих схем", - вважає Ніколов.

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На його думку, Зеленський зараз може показати світу, як Україна змінюється на очах, відмовившись прикривати "своїх хлопців".

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.