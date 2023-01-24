Прикордонники зупинили ворожу атаку поблизу Бахмута. У стрілецькому бою 8 окупантів ліквідовано та 13 поранено, - Держприкордонслужба

Російські загарбники намагалися атакувати позиції прикордонників поблизу Бахмута.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Спроби тривали аж до сутінків із залученням кількох ворожих груп підкріплення. Прорвати лінію оборони росіянам не вдалося. По окупантах відпрацювала арта Сил оборони та мінометні розрахунки ДПСУ. На ближній дистанції наші захисники закидали ворога гранатами та добили у стрілецькому бою. В результаті: 8 вбитих та 13 поранених", - зазначають прикордонники.

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