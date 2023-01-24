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У США вважають, що китайські компанії продають Росії каски та бронежилети, - CNN

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У США вважають, що китайські компанії продають Росії каски та бронежилети, - CNN
Адміністрація президента США Джо Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю у зв’язку з наявними у неї доказами того, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. Адміністрація намагалася з’ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише видання CNN.

Зокрема, йдеться про бронежилети та каски, що не відповідає більш серйозній військовій допомозі, яку запросила Росія, кажуть співрозмовники CNN.

За словами ще одного чиновника, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання та має вжити заходів, щоб припинити це.

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Топ коментарі

  • Merkator_R
    Кому там зі слуг подобався кітай?
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    Америка упустила Китай, надо признать. Китай должен был остаться на уровне, когда птиц жрали и рисом закусывали. А теперь хз. Теперь тяжко.
  • vsbu vsbu
    ...ну кому? Хламідії
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