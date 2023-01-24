Росіяни вилучають українські книжки з бібліотек Луганщини,- ОВА

З бібліотек Луганської області російські окупанти вилучають і художні та історичні видання, що пов’язані з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Так зване "міністерство освіти та науки ЛНР" спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям відповідний документ.



У ньому, зокрема, радять вилучити з фондів шкільних бібліотек на окупованій Луганщині книги зі списку, в якому 365 позицій", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що перш за все це - художня література, книги з історії, біографії, есе, які стосуються України.



"Рекомендують прибрати: літературу про Голодомор в Україні, підручники та довідники з історії України, комікси, публіцистику, видану після 2014 року, книги з серії "Знамениті українці", художню літературу про "події періоду новітньої історії" в Україні й на Донбасі", - зазначили в ОВА.

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