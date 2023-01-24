Німеччина не блокуватиме експорт танків Leopard до України, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокуватиме експорт танків Leopard 2 до України третіми країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Видається так, що Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї, якщо деякі країни-члени ЄС, які її мають, захочуть її відправити", - сказав він.

Боррель також окреслив деталі нещодавно схваленого пакету військової допомоги ЄС Україніна суму 500 млн євро, плюс ще 45 млн євро на військову тренувальну місію для українських сил.

Таким чином, загальна сума військової підтримки України з боку ЄС становить 3,6 млрд євро, сказав Боррель, додавши, що загальна сума підтримки України з боку блоку - включаючи військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу - наразі становить 49 млрд євро.

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