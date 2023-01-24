Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів
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У Чорному морі Росія тримає 11 кораблів, зокрема три надводні та один підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може становити 28.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів 3 надводних і 1 підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може складати 28",- йдеться в повідомленні.