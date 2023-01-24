Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів

У Чорному морі Росія тримає 11 кораблів, зокрема три надводні та один підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може становити 28.