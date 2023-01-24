Боєздатність ПВК "Вагнер" значно знизилась через вербування в’язнів, - ISW

Залежність ПВК "Вагнера" від вербування ув’язнених з виправних колоній впливає на її боєздатність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті ISW.

"З оціночних 50 тис. ув'язнених, завербованих "Вагнером", лише 10 тис. воюють на передовій в Україні через велику кількість втрат, здавання в полон та рівень дезертирства. ISW не може незалежно підтвердити ці цифри, але вони дуже правдоподібні з огляду на вагнерівську модель використання засуджених як гарматного м'яся в наступальних операціях з великим виснаженням. Повідомляється, що модель, яку "Вагнер" використовував для утримання своїх добре навчених найманців з тривалим терміном служби як керівництво масою ненавчених ув'язнених, також призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства", - йдеться в повідомленні.

За даними Інституту вивчення війни, мета ПВК "Вагнера" зі скорочення втрат серед найманців, не засуджених до ув'язнення, ймовірно, підриває її здатність утримувати та ефективно використовувати свою велику масу засуджених у масштабі та з плином часом.

Раніше ISW повідомляв про випадки, коли родичі "вагнерівців" отримували порожні труни після того, як їм повідомляли, що їхні близькі загинули в Україні, що свідчить про те, що "Вагнеру" бракує базової адміністративної та бюрократичної інфраструктури для відстеження та представлення власних втрат.

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