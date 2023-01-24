Росіяни знову проводять обшуки у кримських татар, шестеро затриманих
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24 січня російські спецслужби прийшли з масовими обшуками в будинки кримських татар у Джанкойському районі окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку громадського об'єднання "Кримська солідарність".
"З 4 години ранку в Криму тривають нові обшуки в будинках кримських татар. Жителі Джанкойського району повідомляють про дії спецслужб за кількома адресами", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що обшуки пройшли у помешканнях шести кримських татар. Зокрема родичів політв'язнів
"Усіх шістьох затримали і відвезли в управління ФСБ Криму, але точне місце їхнього перебування ніхто з родичів не знає", - повідомили в "Кримській солідарності".