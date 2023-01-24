Виробництво ключових елементів для космічної розвідки РФ зупинено через санкції, - ГУР МО

Через санкції та мобілізацію, під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"У місті закритого типу Желєзноґорск (красноярскій край, рф) розташоване стратегічно важливе для ворога підприємство оборонпрому під назвою "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва". За інформацією воєнної розвідки України, на його об’єктах російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" - засоби ведення космічної розвідки, зокрема:



- "Рєпєй" - проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

- "Ґєракл-КВ" - проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

- "Сфєра" - проєкт єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, ключові елементи перелічених проєктів космічні апарати, виробництво яких де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва.

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"Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів. У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та "перенесені" на кілька років:



- проєкт "Рєпєй" - з 2022 на 2024;

- проєкт "Ґєракл-КВ" - з 2023 на 2025;

- проєкт "Сфєра" - з 2025 на 2027", - додали в українській розвідці.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції.

"Через санкції та мобілізацію, під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки", - підсумували в ГУР МО.

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