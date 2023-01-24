Скандал із закупівлями Міноборони: заступник Резнікова Шаповалов подав у відставку

Заступник Резнікова подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ. Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.

"Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла. Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань. І це та філософія, яку сповідує команда Міноборони", - запевняють у Міноборони.

Також зазначається, що з моменту призначення Шаповалов працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичуватися десятиліттями. Проте, незважаючи на шалений опір, вдалося не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази.

"Вдалося реалізувати низку реформ. Проведено демонополізацію послуги харчування ЗСУ. Багатомільярдний ринок став більш прозорим і стійким до стресів. Знищено монополії у секторі забезпечення паливо-мастильними матеріалами, де залежність по окремим позиціям від одного постачальника була тотальною. Тепер цієї вразливості немає", - запевняють у Міноборони.

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За даними відомства, у резервах ЗСУ - чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тис. шоломів.

"Вдалося не тільки повністю забезпечити наших воїнів. Але й сформувати запас міцності, частиною якого є потужні українські виробники. На складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів речового забезпечення. Після подолання критичного відрізку, коли ми були змушені імпортувати значний обсяг товарів, вкладаються системні зусилля у збільшення спроможностей вітчизняних виробників. У межах реформи закупівель Міноборони створено агенцію для забезпечення тилових потреб", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, Шаповалов ще минулої зими активізував роботу щодо впорядкування активів Міноборони. Разом з Держкадастром зроблені потужні кроки щодо цифровізації інформації по земельних ділянках та нерухомості. Спільно з юридичними військами було повернуто тисячі гектарів земель та вкрадені в оборонного відомства будівлі. Цей процес став системним.

"Міністерство оборони України вдячне В’ячеславу Шаповалову за командну та ефективну роботу та впевнене, що інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість", - резюмує пресцентр Міноборони.

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Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.