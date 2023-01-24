Росія відправила в Україну десятки тисяч нових солдатів, але ситуацію це не змінило, - CNN

За останні місяці Росія направила в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців. Але це перекидання сил не дало жодного результату.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого військового представника США, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що жодного результату таке перекидання сил не дало. Оскільки солдати прибули на передову "погано екіпірованими, погано навченими", для того, щоб бути "кинутими на поле бою".

"РФ направила війська як заміну або підкріплення для наявних частин замість знову організованих і згуртованих", - повідомляє телеканал.

Як вказує CNN, посадовець також зазначив, що окупанти почали прибувати на поле бою після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію у РФ у жовтні 2022 року.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 122 170 осіб (+690 за добу), 3152 танки, 289 літаків, 281 гелікоптер, 2148 артсистем, 6284 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА