Росія відправила в Україну десятки тисяч нових солдатів, але ситуацію це не змінило, - CNN
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За останні місяці Росія направила в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців. Але це перекидання сил не дало жодного результату.
Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого військового представника США, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що жодного результату таке перекидання сил не дало. Оскільки солдати прибули на передову "погано екіпірованими, погано навченими", для того, щоб бути "кинутими на поле бою".
"РФ направила війська як заміну або підкріплення для наявних частин замість знову організованих і згуртованих", - повідомляє телеканал.
Як вказує CNN, посадовець також зазначив, що окупанти почали прибувати на поле бою після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію у РФ у жовтні 2022 року.