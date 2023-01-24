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Герасимов звільняє досвідчених військових, щоб підвищити свій власний авторитет, - британська розвідка

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Герасимов звільняє досвідчених військових, щоб підвищити свій власний авторитет, - британська розвідка
У Росії, імовірніше, звільнили з посади одного з ключових оперативних командирів на російсько-українському фронті.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який було опубліковано в Twitter міністерства Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначається у зведенні, Теплинський був керівником відносно успішного виведення російських військ із заходу від Дніпра у листопаді 2022 року, і в Росії він отримав визнання як здібний та прагматичний командир.

"Існує реальна ймовірність того, що дебати з приводу завдань, які були додані ВДВ, сприяли його звільненню: ВДВ часто використовувався для утримання позицій, які традиційно відводилися мотопіхоті", - йдеться у повідомленні.

При цьому залишається незрозумілим, чи зберігає Теплинський свої додаткові повноваження як глава ВДВ, повітрянодесантних військ Росії, зазначають у британській розвідці.

"Звільнення Теплинського, ймовірно, є ще однією ознакою розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, що продовжуються, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається нав'язати кампанії свою особисту владу", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

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Топ коментарі

  • Alex Dev 0616d21e
    Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство
  • Яр Холодний
    Є нюанс: "Блазень" звільняється від "спалених" (зі скандалом) на корупції, (правда, не тому що він сам такий "чесний", а щоб не "потягли за собою") , а Герасимов - від тих хто тверезо дивиться на речі та не бажає буть "гарматним м"ясом"!
  • Имярек
    Логічно - меньше розумних в оточенні, сам за розумного зійдеш.
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