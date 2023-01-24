Минулої доби росіяни 29 разів обстріляли територію Херсонщини, загинула людина, - ОВА
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Протягом доби 23 січня російські загарбники 29 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина.