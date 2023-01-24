Україна передала РФ для верифікації список із 748 хворих і важкопоранених військовополонених, - Лубінець
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках досягнутих домовленостей українська делегація передала російській стороні список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які на даний час перебувають в полоні держави-агресора, з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування і стану здоров’я", - йдеться в повідомленні.
За його словами, результати перевірки цього списку (як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні) будуть предметом подальших перемовин з цього питання.
"З метою запобігання можливим маніпуляціям та поширенню недостовірної інформації, повідомляємо, що зазначений список сформовано на підставі даних, облікованих у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Секретаріат Уповноваженого, з урахуванням своїх повноважень і компетенції, окремих обліків не веде. Тому прошу подавати всю необхідну інформацію до НІБ і КШППВ", - додав омбудсмен.