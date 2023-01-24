Україна передала РФ для верифікації список із 748 хворих і важкопоранених військовополонених, - Лубінець

Так, Росії було передано список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які наразі перебувають у полоні країни-окупанта.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках досягнутих домовленостей українська делегація передала російській стороні список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які на даний час перебувають в полоні держави-агресора, з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування і стану здоров’я", - йдеться в повідомленні.

За його словами, результати перевірки цього списку (як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні) будуть предметом подальших перемовин з цього питання.

"З метою запобігання можливим маніпуляціям та поширенню недостовірної інформації, повідомляємо, що зазначений список сформовано на підставі даних, облікованих у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



Секретаріат Уповноваженого, з урахуванням своїх повноважень і компетенції, окремих обліків не веде. Тому прошу подавати всю необхідну інформацію до НІБ і КШППВ", - додав омбудсмен.

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