На околицях Києва ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети, жителі столиці можуть чути звуки вибухів, - КМВА

На Київщині сьогодні ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети, тому в деяких районах столиці можуть лунати звуки вибухів.

Про це повідомляє пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"На околицях Києва ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Сьогодні, 24 січня, в Бучанському районі знищуватимуть ВНП. Тому в деяких районах столиці можуть лунати звуки вибухів. Не панікуйте, це працюють наші сапери.



Закликаємо жителів зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямувати до укриття", - йдеться в повідомленні.

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