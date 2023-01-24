Вночі росіяни вкотре обстріляли прикордоння Сумщини, - ОВА

Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі росіяни відкрили вогонь із крупнокаліберного кулемета (6 пострілів) по території Шалигинської громади. Також було ще 7 кулеметних черг з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без руйнувань та постраждалих, зазначили в ОВА.

А зранку під ворожим вогнем опинилася Новослобідська громада.

"З 09:00 до 09:20 надійшло повідомлення про 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Бояро-Лежачі.

Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - повідомили в ОК "Північ".

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