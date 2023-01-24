Захід має допомогти Україні перемогти не наступного року, а вже цьогоріч, - Джонсон

Країнам заходу необхідно допомогти Україні здобути перемогу над Росією вже цього року, а не наступного року чи ще пізніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Коли Україна переможе, про це почує весь світ. Тож допоможімо їм перемогти не наступного чи ще через рік після наступного року, а цього - 2023 року; і не говоріть мені, нарешті, про витрати. Якщо ви хочете мінімізувати світовий економічний біль, якщо ви хочете уникнути величезних витрат, і не хочете, щоб ця трагедія тривала, тоді давайте разом зробимо очевидну річ. Даймо українцям все, що їм потрібно для перемоги зараз", - наголосив він.

За словами Джонсона, наразі українцям потрібні сотні танків, і вони повинні отримати їх від американців, німців, поляків і багатьох інших.

"Де західному світу зараз потрібно розмістити ці танки? Для охорони Північного Рейну-Вестфалії? Захищати Теннессі? Чи села у Вілтширі? Те ж саме можна сказати про кожен інший елемент звичайної зброї, який міг би допомогти Україні покласти край цій війні", - додав колишній прем'єр Британії.

Джонсон також закликав Захід передати Україні ракети великої дальності й літаки.

"Їм потрібен "глибокий вогонь" – артилерія великої дальності, яка здалеку може вразити позиції військ путіна. Зараз вони бачать, що він робить на українській землі. Вони можуть розпізнати його командні центри та склади боєприпасів. На їхнє величезне розчарування, вони не можуть вразити ці цілі наявними системами. Їм потрібні літаки, щоб завдавати ударів по цих позиціях з повітря, і їм потрібні бронемашини і танки, щоб відбити й утримати землю, яку окупував путін", - підсумував він.

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