Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 24 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 24 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кам'янське, Степове, Полтавка, Чарівне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Темирівка, Червоне, Малинівка, Степногірськ, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Затишшя, Успенівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки.

Надійшло 28 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомлення.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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