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У Маріуполі пролунав гучний вибух, після чого почався масовий рух гвинтокрилів окупантів, - Андрющенко

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У Маріуполі пролунав гучний вибух, після чого почався масовий рух гвинтокрилів окупантів, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Його було чути в районі ЖК, де росіяни зазвичай розгортали системи ППО.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Наршеті, добрий ранок! 8-40 гучний вибух прильоту в передмісті району окупантського ЖК "Невский". Там, де зазвичай окупанти розгортали системи ППО. Одразу за вибухом масовий рух гвинтокрилів", - йдеться в повідомленні.

Наразі подробиці вибуху уточнюються.

Також читайте: Росіяни планують переробляти знесені будівлі на матеріал для будівництва доріг в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Что жє праізашло?🤔
  • Яр Холодний
    Мухи на гімно злітаться почали...
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Стрижі прилетіли....
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