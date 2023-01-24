У Маріуполі пролунав гучний вибух, після чого почався масовий рух гвинтокрилів окупантів, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Його було чути в районі ЖК, де росіяни зазвичай розгортали системи ППО.