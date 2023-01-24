У Маріуполі пролунав гучний вибух, після чого почався масовий рух гвинтокрилів окупантів, - Андрющенко
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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Його було чути в районі ЖК, де росіяни зазвичай розгортали системи ППО.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Наршеті, добрий ранок! 8-40 гучний вибух прильоту в передмісті району окупантського ЖК "Невский". Там, де зазвичай окупанти розгортали системи ППО. Одразу за вибухом масовий рух гвинтокрилів", - йдеться в повідомленні.
Наразі подробиці вибуху уточнюються.