Сухопутні війська підготували за системою БарС понад 100 інструкторів

Командування Сухопутних військ ЗСУ підготувало більш як 100 інструкторів за бойовою армійською системою.

Про це повідомив начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони постійно вдосконалюють власні навички та уміння. Нарощення бойових спроможностей війська відбувається як і завдяки західним партнерам, так і навчальним програмам ЗСУ.

"Командуванням Сухопутних військ було проведено курс підготовки інструкторів за бойовою армійською системою - БАрС, яка забезпечує ефективну підготовку військовослужбовців до виконання бойових завдань. Комплексна програма навчання включає в себе набуття найнеобхідніших навичок зокрема з тактичної та вогневої підготовки, а також рукопашного бою та тактичної медицини", - зазначив Павлюк.

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У межах програми, повідомив він, за короткий термін було підготовлено понад 100 інструкторів, що в подальшому передаватимуть досвід та вміння у військових частинах ЗСУ.