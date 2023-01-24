Пісторіус після зустрічі із Столтенбергом: Ситуація щодо танків не змінилася

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо передачі танків Leopard Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Наразі немає нової інформації, ситуація не змінилася. Ми готуємо рішення, яке буде дуже скоро. Як я казав у Рамштайні, я підтримую партнерів, якщо вони хочуть почати навчання (українців, - ред.) на цих танках, ми цьому не заважатимемо. Але як я сказав, ми готуємо своє рішення", - сказав міністр.

Пісторіус нагадав про своє рішення доручити Бундесверу перевірку танків, але зазначив, що це зроблено не просто для того, щоб їх перерахувати.

"Звісно ми знаємо, скільки їх у нас, все трохи складніше. Ми маємо перевірити запаси промисловості", - додав він.

Генсек НАТО своєю чергою також сказав, що рішення щодо танків буде скоро.

"Ми обговорили танки. Консультації між союзниками продовжаться і думаю у нас скоро буде рішення", - сказав він.

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