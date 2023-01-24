Пісторіус після зустрічі із Столтенбергом: Ситуація щодо танків не змінилася
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Наразі немає нової інформації, ситуація не змінилася. Ми готуємо рішення, яке буде дуже скоро. Як я казав у Рамштайні, я підтримую партнерів, якщо вони хочуть почати навчання (українців, - ред.) на цих танках, ми цьому не заважатимемо. Але як я сказав, ми готуємо своє рішення", - сказав міністр.
Пісторіус нагадав про своє рішення доручити Бундесверу перевірку танків, але зазначив, що це зроблено не просто для того, щоб їх перерахувати.
"Звісно ми знаємо, скільки їх у нас, все трохи складніше. Ми маємо перевірити запаси промисловості", - додав він.
Генсек НАТО своєю чергою також сказав, що рішення щодо танків буде скоро.
"Ми обговорили танки. Консультації між союзниками продовжаться і думаю у нас скоро буде рішення", - сказав він.