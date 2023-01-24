14 578 дітей росіяни депортували з України після повномасштабного вторгнення. ІНФОГРАФІКА
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З 24 лютого 2022 року з України депортовані окупантами 14 578 дітей.
Про це повідомили в Офісі омбудсмена, інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, згідно з даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 24 січня 2023 року 343 дитини вважаються зниклими, 9206 дітей знайдено.
За інформацією ювенальних прокурорів, в Україні внаслідок російської агресії 459 дітей загинуло та понад 914 отримали поранення різного ступеня тяжкості.