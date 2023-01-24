Скандал із маєтком "слуги народу" Халімона: САП просить відкрити провадження проти нардепа
Про це повідомили у САП на інформаційний запит Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура у встановленому порядку звернулась до генерального прокурора щодо внесення відомостей за вказаною публікацією до Єдиного реєстру досудових розслідувань та реєстрації відповідного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 (незаконне збагачення) ККУ", - йдеться у відповіді.
У САП зазначили, що ознайомилися з журналістським розслідуванням під назвою "Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції "СН" придбав маєток у центрі Києва".
У відомстві вважають, що "викладені у публікації обставини можуть свідчити про можливий факт набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи".
У САП нагадали, що, відповідно законодавства, відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом, до ЄРДР вносить генпрокурор.