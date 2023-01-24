МАГАТЕ розпочало постійну моніторингову місію на Хмельницькій АЕС

23 січня 2023 року постійна місія МАГАТЕ розпочала свою роботу на Хмельницькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної інспекції ядерного регулювання.

"На Хмельницькій АЕС розпочала роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Минулого тижня такі ж місії Міжнародного агентства з атомної енергії були започатковані на діючих Південноукраїнській, Рівненській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка наразі перебуває на етапі зняття з експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після офіційної церемонії підняття прапора МАГАТЕ над промисловим майданчиком ХАЕС на станції відбулася робоча нарада за участю представників МАГАТЕ, в.о. голови Держатомрегулювання Олега Корікова та генерального директора ВП "ХАЕС" Андрія Козюри.

У ході наради сторони висловили спільну позицію, що головними завданнями місії є збереження ядерної та радіаційної безпеки на українських ядерних об‘єктах в умовах війни, яку розпочала Росія.

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