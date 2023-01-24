Армія РФ продовжує бити по прикордонню Чернігівщини, - ОК "Північ"

Ворожі війська продовжують обстрілювати з території РФ населені пункти прикордоння Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 09:30 до 09:50 повідомили про 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Хрінівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 10:30 до 10:40 надійшла інформація про 3 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Карповичі. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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