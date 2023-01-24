Ситуація з танками для України не свідчить про "роз’єднаність" НАТО, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ситуацію з наданням Україні німецьких танків Leopard 2 та зволікання Берліна з рішенням не варто сприймати як "розкол у НАТО".

Про це він сказав після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Часто кажуть, що між союзниками не вистачає єдності, що Німеччина ізольована. Але це не так. Закликаю усіх не підсилювати таке враження. Є партнери, які ще зважують свої рішення, тоді як інші готові рухатись швидше - проте це не про роз’єднаність. Це процес, який триває. НАТО - об’єднаний, ми будемо співпрацювати", - наголосив він.

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