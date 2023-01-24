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Ситуація з танками для України не свідчить про "роз’єднаність" НАТО, - Пісторіус

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Ситуація з танками для України не свідчить про "роз’єднаність" НАТО, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ситуацію з наданням Україні німецьких танків Leopard 2 та зволікання Берліна з рішенням не варто сприймати як "розкол у НАТО".

Про це він сказав після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Часто кажуть, що між союзниками не вистачає єдності, що Німеччина ізольована. Але це не так. Закликаю усіх не підсилювати таке враження. Є партнери, які ще зважують свої рішення, тоді як інші готові рухатись швидше - проте це не про роз’єднаність. Це процес, який триває. НАТО - об’єднаний, ми будемо співпрацювати", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пісторіус після зустрічі із Столтенбергом: Ситуація щодо танків не змінилася

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Не переймайся, Борисе, незабаром вже зʼясується, кому ***** бабло занесло...
  • MrStepanovM
    ... а свідчить про чиюсь персональну зацікавленість і домовленність з путлером?
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Ну так підкріпи своіми діями шо це не розкол .
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