70-річний мешканець Херсонщини підірвався на вибуховому пристрої

70-річний житель Зміївки Херсонської області їхав на тракторі ґрунтовою дорогою та підірвався на вибуховому пристрої

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

На ворожому вибуховому пристрої підірвався житель с.Зміївка Бериславського району. Зі слів 70-річного потерпілого, на своєму тракторі він рухався ґрунтовою дорогою за межами населеного пункту й наїхав на невстановлений предмет, який вибухнув. В результаті трактор отримав механічні пошкодження, у потерпілого травма грудної клітини та численні забої.

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