Столтенберг про постачання Leopard в Україну: Партнери можуть готувати танки до передачі, ФРН скоро ухвалить рішення
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що Німеччина незабаром ухвалить рішення щодо передачі танків Leopard.
З огляду на це Столтенберг порадив усім країнам, які мають ці танки, підготувати їх до можливої передачі Україні та почати навчання українських військових.
Коментуючи постачання танків Україні, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зазначив: "Щодо танків Leopard жодної нової інформації. Ситуація не змінилася. Ми готуємо наше рішення, яке буде озвучено незабаром. Як я наголосив на Рамштайні, я підтримую наших партнерів, якщо вони хочуть розпочати тренування українських військових на цих танках Leopard. Ми нікого не зупиняємо. Але, як я сказав, ми готуємо наше рішення".